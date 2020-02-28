新型コロナウイルスによる死者（赤）と感染者（灰色）が確認された国・地域（2020年2月28日午前3時現在）。(c)SIMON MALFATTO / AFP

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【AFP＝時事】中国中部・湖北（Hubei）省武漢（Wuhan）市を中心に、昨年末から感染が広まっている新型コロナウイルス。中国本土ではこれまでに7万8000人以上の感染を確認、2740人以上が死亡。世界全体での感染者数は8万2560人、死者数は2813人となっている。

　中国本土以外でこれまでに感染者が確認された国と地域を、以下にまとめた。

＜アジア太平洋地域＞

■韓国：1766人

■日本で検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス（Diamond Princess）」：705人

■日本：187人

■シンガポール：96人

■香港：91人

■タイ：40人

■台湾：32人

■マレーシア：24人

■オーストラリア：23人

■ベトナム：16人

■マカオ：10人

■インド：3人

■フィリピン：3人

■パキスタン：2人

■カンボジア：1人

■スリランカ：1人

■ネパール：1人

＜欧州＞

■イタリア：650人

■ドイツ：26人

■フランス：18人

■スペイン：17人

■英国：15人

■ロシア：5人

■オーストリア：4人

■スイス：4人

■クロアチア：3人

■ギリシャ：3人

■スウェーデン：2人

■フィンランド：2人

■北マケドニア：1人

■ジョージア：1人

■ノルウェー：1人

■ベルギー：1人

■ルーマニア：1人

■デンマーク：1人

■エストニア：1人

＜中東＞

■イラン：245人

■クウェート：43人

■バーレーン：36人

■アラブ首長国連邦（UAE）：13人

■イラク：6人

■オマーン：4人

■イスラエル：3人

■レバノン：3人

■アフガニスタン：1人

＜北米＞

■米国：60人

■カナダ：11人

＜アフリカ＞

■エジプト：1人

■アルジェリア：1人

＜南米＞

■ブラジル：1人

【翻訳編集】AFPBB News

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