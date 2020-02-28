新型コロナウイルス、感染者が確認された国と地域（28日3時現在）
【AFP＝時事】中国中部・湖北（Hubei）省武漢（Wuhan）市を中心に、昨年末から感染が広まっている新型コロナウイルス。中国本土ではこれまでに7万8000人以上の感染を確認、2740人以上が死亡。世界全体での感染者数は8万2560人、死者数は2813人となっている。
中国本土以外でこれまでに感染者が確認された国と地域を、以下にまとめた。
＜アジア太平洋地域＞
■韓国：1766人
■日本で検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス（Diamond Princess）」：705人
■日本：187人
■シンガポール：96人
■香港：91人
■タイ：40人
■台湾：32人
■マレーシア：24人
■オーストラリア：23人
■ベトナム：16人
■マカオ：10人
■インド：3人
■フィリピン：3人
■パキスタン：2人
■カンボジア：1人
■スリランカ：1人
■ネパール：1人
＜欧州＞
■イタリア：650人
■ドイツ：26人
■フランス：18人
■スペイン：17人
■英国：15人
■ロシア：5人
■オーストリア：4人
■スイス：4人
■クロアチア：3人
■ギリシャ：3人
■スウェーデン：2人
■フィンランド：2人
■北マケドニア：1人
■ジョージア：1人
■ノルウェー：1人
■ベルギー：1人
■ルーマニア：1人
■デンマーク：1人
■エストニア：1人
＜中東＞
■イラン：245人
■クウェート：43人
■バーレーン：36人
■アラブ首長国連邦（UAE）：13人
■イラク：6人
■オマーン：4人
■イスラエル：3人
■レバノン：3人
■アフガニスタン：1人
＜北米＞
■米国：60人
■カナダ：11人
＜アフリカ＞
■エジプト：1人
■アルジェリア：1人
＜南米＞
■ブラジル：1人
【翻訳編集】AFPBB News
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中国本土以外でこれまでに感染者が確認された国と地域を、以下にまとめた。
＜アジア太平洋地域＞
■韓国：1766人
■日本で検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス（Diamond Princess）」：705人
■日本：187人
■シンガポール：96人
■香港：91人
■タイ：40人
■台湾：32人
■マレーシア：24人
■オーストラリア：23人
■ベトナム：16人
■マカオ：10人
■インド：3人
■フィリピン：3人
■パキスタン：2人
■カンボジア：1人
■スリランカ：1人
■ネパール：1人
＜欧州＞
■イタリア：650人
■ドイツ：26人
■フランス：18人
■スペイン：17人
■英国：15人
■ロシア：5人
■オーストリア：4人
■スイス：4人
■クロアチア：3人
■ギリシャ：3人
■スウェーデン：2人
■フィンランド：2人
■北マケドニア：1人
■ジョージア：1人
■ノルウェー：1人
■ベルギー：1人
■ルーマニア：1人
■デンマーク：1人
■エストニア：1人
＜中東＞
■イラン：245人
■クウェート：43人
■バーレーン：36人
■アラブ首長国連邦（UAE）：13人
■イラク：6人
■オマーン：4人
■イスラエル：3人
■レバノン：3人
■アフガニスタン：1人
＜北米＞
■米国：60人
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■エジプト：1人
■アルジェリア：1人
＜南米＞
■ブラジル：1人
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