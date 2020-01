高まる危機感

年明けの1月8日、沖縄県で豚コレラが発生しました。1月28日現在、約9000頭が殺処分されています。

これまで、岐阜県や愛知県、埼玉県等、中部・関東の1府8県で感染が拡がり、10月からの予防ワクチン接種によりやっと流行が収まったように見えていたのですが、いきなり沖縄県に飛び火しました。

母豚から吸乳する子豚(写真提供:豊浦獣医科クリニック・大井宗孝さん)

ところが、東京の新聞紙面を見ていると、どうも扱いが小さいのです。

人の新型肺炎に隠れ、ワクチンもあるし本土の流行も収まってきたし、沖縄もじきに収まる、という感覚なのでしょうか。しかし、養豚関係者、それに農水省の畜産関係者は今、背筋が凍る思いを味わっているはずです。

それはなぜか? 離島沖縄での発生は、病原体が海を越えて侵入してくるのを防ぐための “防疫”体制の不備を示しています。もう一つの豚の病気、もっとうんとリスクの高い病気であるアフリカ豚コレラの海外からの侵入を、日本はこのままでは阻止できないのではないか? そんな危機感が関係者の間では高まっているのです。

アフリカ豚コレラがもし、日本に入ってきたら、壊滅的な被害をもたらす恐れがあり、最悪の場合、豚肉が食べられなくなるかもしれません。オリンピックイヤーは、海外から多くの人やものが入って来るため、アフリカ豚コレラの侵入リスクも高まります。

侵入を防ぐには、養豚農家だけでなく一般旅行者、市民の努力も必要。あなたは、アフリカ豚コレラ対策を自分のこととして考えていますか? 解説します。

豚コレラ(CSF)と、アフリカ豚コレラ(ASF)とは

豚コレラとアフリカ豚コレラ。二つともウイルスが原因で豚やイノシシが感染しますが、別のウイルスによる別の病気です。

どちらも、人には感染しません。感染した豚やイノシシの肉を食べても、安全上の問題はありません。

コレラという名称ではありますが、コレラ菌とは関係がありません。

誤解を招きやすく風評被害も懸念されるため、農水省は11月から豚コレラについては英名classical swine feverを基に、CSFに名称変更。法律上の名称も豚熱と変える予定です。

アフリカ豚コレラも同様に、英名のAfrican swine feverからASF、法律ではアフリカ豚熱と呼ばれることになります。

CSF流行は、海外からの食品持ち込みが原因か

2018年から19年にかけて、日本国内で流行したのはCSF(豚コレラ)。1府8県、51カ所で発生し15万頭あまりの豚が殺処分されました。ただし、CSFには予防策としてワクチンがあります。19年10月から発生府県の養豚場で接種が始まり、流行はようやく下火となりました。

ところが今年1月、沖縄県うるま市の農場で発生し、さらに隣の沖縄市にも拡大しています。

ワクチン接種は、流行している府県とその周辺計20都府県に限られ、沖縄県では接種されていませんでした。

CFS(豚コレラ)が発生し、殺処分などの防疫措置がとられた1府9県

CSFは20年以上、日本では発生しておらず、今回の流行は海外から日本に入ってきたウイルスが原因。遺伝子型の分析などから、次のような感染ルートではないか、と推測されています。

(1)ウイルスが活性をもったままの豚肉や加工肉製品が中国やその周辺国から持ち込まれた→(2)食べ残しなどが廃棄され、それを野生イノシシが食べて感染が拡がった→(3)野生イノシシが豚舎に入り込んだり、ネズミなどの小動物がイノシシに接触しウイルスを付けたまま豚舎に入るなどして、豚に感染した→(4)野生イノシシの感染がさらに拡大し(3)が各地で起きたほか、豚の移動や人、車の移動などによりウイルスがほかの豚舎にも移り、流行が広がった……。

CSFやASFが流行しているエリアからの生肉や加工肉製品の輸入は以前から禁止されているものの、個人がこっそり持ち込もうとするケースは絶えません。そのほか、海外から入国した人の靴などにウイルスが付いており、豚にうつった可能性もゼロとは言えません。

CSFの沖縄への侵入経路として考えられているのも、食品残さ。農水省の拡大CSF疫学調査チームによれば、沖縄で見つかったウイルスは外国からではなく、国内のウイルスと近縁。もっとも可能性がありそうなのは(1)県外からCSFに汚染された肉などが入ってきた、(2)その調理残さなどが非加熱のまま、豚の飼料として与えられた、(3)飼料にウイルスが含まれ、豚に感染……というルートです。

食品残さを飼料として豚に与える場合、70℃で30分間以上、80℃であれば3分間以上、加熱することが定められていますが、守られていませんでした。

いずれにせよ、沖縄の空港や海港の防疫態勢に問題があったのは確実です。

ASFウイルスは病原性が強く、ワクチン、治療法なし

ASFのウイルスも、感染しうるルートはCSFと同様と考えられています。違うのは、ASFがCSFに比べ病原性が強く死亡率が高いこと。そして、予防ワクチンも治療法もありません。

ひたすら侵入を防ぎ、入ってしまったら殺処分するしかありません。

殺処分はかわいそう、という声もありますが、感染した豚やイノシシは“ウイルス増殖器”と化しています。生かしたままにしておくと、ウイルスが体内で大量に増え、鼻水や唾液、体液などとして周囲にまき散らされます。環境中のウイルスが増えると、靴や小動物、車両などに付いて広がるリスクも高まります。

したがって、感染した豚やイノシシは殺処分するしかなく、動物福祉にうるさい欧米でも、処置は同じです。

ASFは従来、アフリカのほかロシア、東欧等の国で発生していました。ところが2018年8月、中国で発生し、またたくまに拡がりました。現在はアフリカ29カ国、ヨーロッパ19カ国、アジア12カ国で発生。ベトナムやインドネシア、北朝鮮や韓国等でも確認されています。ウイルスは日本に、ひたひたと近づいているのです。

中国では、豚肉価格が3倍に

中国では、165か所で感染が確認され、119万3000頭が殺処分された、と公式発表されています。

母豚が殺処分されると子豚の生産が止まるため養豚産業への影響は大きく、豚の飼育頭数が少なくとも4分の1は減った、と見られています。1億頭以上です。豚肉の価格は、2018年初頭から2年間で3倍近くに高騰しています。

中国でのASF流行はおさまっておらず、例年であれば5400万トンの豚肉が生産されるところ、2020年は3500万トンにとどまる見込み、というアナリストの予測もあります。

そのため、中国はアメリカなどからの豚肉輸入量を増やしています。世界で豚肉が奪い合いになりつつあるのです。

日本の豚肉の国産率は49%。輸入は、アメリカ、カナダ、スペインなどからが多くなっています。

日本にASFが入ってきても輸入すればいい……ということになり得ません。国内へのASF侵入を許してしまい感染が広がれば、日本で豚肉を食べられなくなる恐れすら出てきています。

加熱加工された肉製品でも、輸入は禁止

では、どうやってASFの侵入を防ぐか?

農水省は、他省や諸外国とも連携して、水際でウイルスを食い止める「日本に持ち込ませない」「持ってきても、国内に入れない」と、仮にウイルスが入ったとしても、「イノシシや豚にうつさない経路遮断」の対策を講じています。

つまり、侵入と流行を複数のバリアで食い止めよう、というわけです。そして、それぞれに、養豚関係者だけでなく一般人も守るべきポイントがあります。

I. 中国、ベトナム、韓国等のASF発生国からウイルスを持ち込ませない

● 各国のメディア、SNS等で、日本に生肉、加工肉製品等を持ち込めないことなどを告知

● 空港、海港等でポスター掲示など情報提供。機内でアナウンス(中国便、韓国便は約9割で実施)

生肉だけでなく、加熱加工した製品も原則として輸入禁止であることを知らない外国人客、日本人が少なくありません。ウイルスは70°Cで30分間以上、あるいは80°Cで3分間以上加熱しないと、不活化しません。

加熱が足りなければ、ウイルスは活性を持ったままです。しかも、冷凍された肉で110日間以上、燻製や塩漬のハムでも300日間以上、ウイルスが感染性を失わなかった、という報告もあります。

実際に、日本に持ち込まれようとしたハム・ソーセージ等からこれまでに86例、AFSのウイルス遺伝子が検出され、そのうちのソーセージ2例はウイルス分離検査が陽性でした。

つまり2例についてはウイルスが活性を持ち感染力があった、と言えます。

悪質持ち込み者は「逮捕」も

II. たとえ持って来たとしても、ウイルスを国内に入れない

● 港に検疫探知犬を配置し、個人の荷物や郵便物等の匂いから、肉や加工肉製品を見つけ出し、放棄を求める

● 中国やベトナムなど高リスクからの便の乗客に対し、口頭での質問や携帯品の検査などを強化

● 違法な持ち込みへの対応を厳格化。逮捕も

● 空港や海港で靴底消毒や車両消毒を強化

● 国際郵便物、宅配便の検査も強化

肉や加工製品の持ち込み件数が多いのは、やっぱり外国人入国者です。2018年は旅客携帯品93957件が違反品として輸入を認められず、45%は中国、14%はベトナムからでした。その大部分が肉と加工製品です。

左/検疫探知犬が匂いを嗅いで座り、肉や加工肉製品が荷物に含まれていることを知らせる。個人利用とは考えられない量を持ち込む外国人旅行客がいる。右/旅行客が放棄した加工肉製品。こうしたものを日本には持ち込めないことをまだ知らない人が多い(2019年5月、成田空港で)

しかも、明らかに個人利用とは思えない量を、頻繁に持ち込む外国人がいます。農水省動物検疫所は従来、違反品を見つけた場合には注意し放棄してもらうだけでしたが、19年4月から警告書を渡すようにしました。

持ち込みを繰り返す場合には警察に告発することなどを伝え、旅行者のパスポート番号を記し受領署名もしてもらいます。その情報はデータベース化し、何度も持ち込む悪質な旅行者を全国でチェックします。実際に、告発を受けて警察が逮捕した事例も複数出てきています。



肉・加工製品の発見に活躍するのが検疫探知犬。19年度初頭の33頭から年度内に53頭まで増加。さらに20年度は140頭まで増頭する予定です。

乗客は、靴底消毒等の協力も求められています。ASF感染国へ行った人は、どこでウイルスが付くかわかりません。靴底にこびりついた土にウイルスが、というような可能性もあります。空港で靴底消毒、していますか?

III. 仮に国内にウイルスが入ったとしても、経路を遮断しイノシシや豚にうつさない

● 養豚農家に、農場防護柵の設置などバイオセキュリティの向上を求め、費用も補助

● 豚舎、衛生管理区域への出入りの際に、靴や車両等の洗浄・消毒を徹底

● 壁や金網などの破損修繕

● 消毒のための消石灰帯の設置

農水省は養豚農家向けに「飼養衛生管理基準」を定めており、とるべき方法を既に細かく規定しています。さらに、野生動物の侵入防止策の義務化や、食品残さの飼料化をより厳しく行うための基準改定が検討されています。

それだけでなく、一般人の協力も不可欠。たとえば、養豚農場に勝手に立ち入ったりしない/公園やキャンプ場などにゴミを放置しない/ゴルフシューズの土も除去しゴルフ場外に持ち出さない/イノシシが死んでいるのを見つけたらすぐに通報する……等々が求められています。

オリンピックイヤーは、ASF侵入の大きな危機

とはいえ、1つ1つの方策にもう一つ、パンチがないのは事実。もっとも、この状況は他国でも同じです。結局、「これさえすれば」という決め手はなく、対策を複合的に組み合わせて対処するしかありません。

そのため、もし侵入を許しASFが発生した場合に、まだ感染していない周辺農場の豚も予防的に殺処分できるようにする法律改正も、議員立法で近く成立します。



2019年度には訪日観光客が3000万人を突破する見込み。年末年始から春節(1月25日)まで、ASF感染国からの観光客が急増します。インバウンドブームの弊害として、感染症リスクは必ず大きくなります。

違法な肉・加工肉製品を持ち込む者は必ず出てくるはずですし、ASFが発生している国から日本へ来る航空機は週に千数百便に上り、全国の空港に入ってくるため、すべてを検疫犬がチェックするのは不可能です。東京オリンピック開催で訪日客が急増する際にASFを食い止められるのか?関係者の不安は募るばかりです。

これまで、検疫探知犬の数が、空港の少ない韓国に比べても著しく少ないなど、日本の防疫体制の弱さが関係者の間でたびたび、問題視されてきました。が、令和元年度の補正予算、2年度の当初予算は、かなり増額されています。

防疫に要する経費交付や産業動物獣医師育成等の「家畜衛生等総合対策」が令和元年度補正予算63億円、2年度当初予算101億円(前年度48億円)。探知犬増頭などの「家畜伝染病の水際検疫強化・早期発見・封じ込め対策」が元年度補正13億円、2年度当初10億円(前年度4億円)となるなど、国もやっと対策に本腰を入れはじめました。

例えば探知犬は、専門知識を持つ防疫官や犬のハンドラーなど3人がチームとなって犬と共に動きます。犬を増やせばよい、というものではないのです。

愛知県田原市で動物クリニックを営み、日本養豚開業獣医師協会(JASV)の幹部としてもCSF対策に奔走、農水省の「拡大豚コレラ疫学調査チーム」委員でもある伊藤貢さんは、ASFの怖さをこう語ります。

「CSFは、感染しても死ぬまでには至らない豚も多いのですが、ASFは95%の死亡率に上る豚にとって非常に怖い病気です。それに、症状が出るまでに時間がかかり、気付いた時には多数の豚に感染が広がっていた、ということも起こりえます」。

伊藤さんは、一般人がもっと関心を持ち、自分のこととして対策に協力してほしい、と訴えています。

「海外には、CSFやASFが流行し始めると、一般人はハイキングや山菜採りなどの入山を控えるのが当たり前、という国もあるそうです。イノシシが感染し山でウイルス濃度が高まっている場合、人が山から養豚農場などにウイルスを運んでしまうリスクが非常に高いからです。

ところが、日本ではほとんどの人が、自ら気付かずウイルスを運んでしまうリスクを知らないし、教育もなされていない。そこが日本の弱さです。多くの養豚農家は今、CSFやASFの侵入を防ぐために必死で努力しています。

一般の人たちも、日頃の生活を少し変え、旅行時にも注意するだけで、病気の侵入と拡散のリスクが小さくなります。豚肉を守るために、理解してほしい」。

ASF侵入を食い止められるのか? オリンピックイヤーが実は、正念場なのです。

一般人がASF、CSF侵入や流行防止のため、注意すべきこと

● 海外から、個人利用、おみやげであっても、肉・加工肉製品を持ち込まない

● 海外から帰国する時には、靴についている土、泥などはしっかりと除去する。空港、海港で靴底消毒マットなどをしっかりと踏み消毒する

● 国内線利用の際にも、靴底消毒などに協力する

● ASF、CSFの発生国に行く場合、自らがウイルスを運搬することがないように行動に気をつける

● 国内でも、養豚農場には勝手に立ち入らない

● ゴルフ場においても、ゴルフシューズについた土を除去し、消毒などに協力する

● 野生イノシシが死んでいるのをみつけたら触ったりせず、すぐに通報する

● 公園やキャンプ場などにゴミを残さない

● 生活ゴミは当日に出し、イノシシやネズミ等があさったりしないようにする

出典:農水省「ASF侵入防止策の強化について」、伊藤貢・あかばね動物クリニック獣医師

