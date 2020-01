劇場版シリーズ『KING OF PRISM』の総集編となる映画『KING OF PRISM ALL STARS −プリズムショー☆ベストテン−』が2月7日より拡大上映されることが決定した。

『KING OF PRISM』シリーズは、個性豊かな男の子たちが女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して、さまざまな試練や困難に立ち向かっていく物語。1月10日に公開された劇場版最新作となる本作は、シリーズ最大の見どころでもあるプリズムショーからベスト10に選ばれたショーを上映。現在までにシリーズに登場した全29曲のショーの中からファン投票で順位が決定する。

1月19日までに興行収入7,500万円、観客動員数4万5,000人を突破しており、このヒットを受けて全国17館の追加劇場で2月より順次公開が決定。今後も追加される予定となっている。入場者特典は、推しスタァ☆ステッカー(全13種ランダム、既存の上映劇場で配布したものと同じ)となる。

また、1月24日より全国の上映劇場にて入場者特典として、劇場シリーズでは恒例となっている全48種フィルム風しおり(ランダム)の配布も決定。今回はシリーズ全てのプリズムショーとなる29ステージに加えて、一条シン(CV. 寺島惇太)の新作プリズムショー「ダイスキリフレイン」からのカットも選出されている。

本シリーズは『KING OF PRISM by PrettyRhythm』(2016)、『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』(2017)、テレビ放送に先駆けて公開された劇場編集版『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』(2018、全4章連続公開)が公開されており、3作累計で110万人を動員している。(編集部・大内啓輔)

映画『KING OF PRISM ALL STARS −プリズムショー☆ベストテン−』は公開中

追加上映劇場

2月7日公開:シネプレックス旭川(北海道)、シネプレックス幸手(埼玉)、シネプレックスつくば(茨城)、ユナイテッド・シネマ岡崎(愛知)、JMAX THEATER とやま(富山)、福井コロナシネマワールド(福井)、ユナイテッド・シネマ橿原(奈良)、福山コロナシネマワールド(広島)、鹿児島ミッテ10(鹿児島)

2月14日公開: T・ジョイ長岡(新潟)、ユナイテッド・シネマ フジグラン今治(愛媛)、T・ジョイ久留米(福岡)、T・ジョイパークプレイス大分(大分)

2月21日公開:シネマアイリス(北海道)

2月28日公開:あつぎのえいがかんkiki(神奈川)、T・ジョイ出雲(島根)、ufotable CINEMA(徳島)

※以降、追加劇場は順次決定予定