2019年のワイヤレス スピーカー を実売データで振り返る。「BCN ランキング 」2019年1月1日から12月15日までの合算集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。2018年にテレビ番組で紹介されてから売上を伸ばしたソニーの「ウェアラブルネックスピーカー」が2019年も売れ続け、1位を獲得した。2位もシャープ「AQUOS サウンドパートナー ブラック(SRS-WS1)」がランクインしており、ネックスピーカーがワン・ツーを飾った。3位以下にはハーマンインターナショナルの製品が大量ランクインしている。1位 ウェアラブルネックスピーカーSRS-WS1(ソニー)2位 AQUOS サウンドパートナー ブラックAN-SS1B(シャープ)3位 JBL FLIP4 ブラックJBLFLIP4BLK(ハーマンインターナショナル)4位 JBL GO 2 ブラックJBLGO2BLK(ハーマンインターナショナル)5位 JBL GO 2 オレンジJBLGO2ORG(ハーマンインターナショナル)6位 JBL CHARGE3 ブラックJBLCHARGE3BLKJN(ハーマンインターナショナル)7位 JBL GO 2 レッドJBLGO2RED(ハーマンインターナショナル)8位 EXTRA BASS ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB01(B)(ソニー)9位 SoundLink Mini Bluetooth speaker II カーボン(BOSE)10位 JBL GO 2 ブルーJBLGO2BLU(ハーマンインターナショナル)*「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割(パソコンの場合)をカバーしています。