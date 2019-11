安倍晋三内閣総理大臣が祝辞を述べた後、作曲・菅野よう子氏、作詞・岡田惠和氏、ピアノ・辻井伸行氏らによる奉祝曲の組曲「Ray of Water」が披露された。第一楽章「海神(かいしん)」、そして第二楽章「虹の子ども」の演奏後半で舞台前に登場した嵐は、正門石橋の天皇皇后両陛下に向かって深々と一礼。およそ5分間の第三楽章「Journey to Harmony」を歌い上げると、天皇皇后両陛下は終始和やかな表情で奉祝曲に聞き入っていた。



今回の国民祭典の一般招待には47万4176人の応募があり、その中から1万人が当選した。これまでに上皇さまの天皇即位・在位をお祝いする祭典や式典においては1999年(即位10年)にX JAPANのYOSHIKIさんが奉祝曲「Anniversary」を演奏。2009年(即位20年)にはEXILEが奉祝曲「組曲 太陽の国」で歌とダンスを披露。2019年(在位30年記念式典)では三浦大知さんが「歌声の響」を歌っている。



■奉祝曲 組曲「Ray of Water」〜天皇陛下御即位奉祝曲〜

第一楽章「海神」

第二楽章「虹の子ども」

第三楽章「Journey to Harmony」



作曲 菅野よう子

ピアノ 辻井伸行

作詞 岡田惠和

歌唱 嵐



■第三楽章「Journey to Harmony」



君が 笑えば 世界は 輝く

誰かの 幸せが 今を 照らす

僕らの よろこびよ 君に 届け



はじめはどこかの 岩かげにしたたり 落ちたひとしずくの 水が平野流れ

やがて研ぎ澄まされ 君をうるおし 鳥たちをはぐくみ 花たちとたわむれ

あの大河だって はじめはひとしずく 僕らの幸せも 大河にすればいい



ごらんよ 僕らは 君の そばにいる



君が 笑えば 世界は 輝く

誰かの 幸せが 今を 照らす

僕らの よろこびよ 君に 届け



星明りにじんで ふと立ち止まったら 雨の匂いのなかに 虹のうたを聴こう

かすかなそのうた まるでひとしずく 静かにつながって 確かにつながって

青い空の下 夢など語りあう 愛とか語りあう それが僕の願い



ごらんよ 光は 君と ともにいる



君が 笑えば 世界は 輝く

誰かの 幸せが 時代(とき)を 照らす

僕らの よろこびよ 君に 届け



君が 笑えば 世界は 輝く

誰かの 幸せが 今を 照らす

僕らの よろこびよ 君に 届け



大丈夫 鳥は 歌っている 大丈夫 空は 輝いてる

大丈夫 水は 流れている 大丈夫 海は 光っている

大丈夫 君と 笑ってゆく 大丈夫 君と 歩いてゆこう