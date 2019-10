パートナーと一緒に暮らすときは、お互いのペットの相性が気になるところです。

海外のカップルが、お互いの猫を引き合わせてみることにしました。

初対面後、2匹がどうなったのかご覧ください。

My girlfriend and I introduced our cats recently

ギューッと抱きしめ合って……。



お互いをペロペロペロ。



もう、人間のカップルよりも相思相愛!

むしろ、飼い主たちが別れることが難しくなりました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●(投稿者)みんなを安心させるために言うが、彼女と僕は一緒に住む。なのでチャディとフィンはもうボッチになることはない。



↑なんてこった。ありがとう。



↑ええと、もう猫たちも結婚しなくちゃな。



↑もう別れてはいけない。猫たちは許してくれない。



●彼らにもプライバシーを与えてやってくれ。



↑猫は気づいていないか、気にしないかどちらかのようだが。



●君たち2人が訪ね合ったときに、飼い猫のにおいがしていたのではないかな。それでようやく会ったときには、お互いを知っていたかのようになったのでは?



↑(投稿者)かもね。



↑映画のアイデアが生まれた。



↑とてもありえるシチュエーションだね。ほとんどの専門家は猫の紹介をする前ににおいの交換をしておくように勧めるしね。



●どうやってお互いを紹介したんだ?



↑2匹をアパートに残して、「グッドラック!」と声をかけた。



●どっちがあなたの猫?



↑(投稿者)茶トラが僕の猫。白いのが彼女の猫。



●これはかわいい。



●「これが我々のニンゲンが夜にしていることニャのだ。信用して、見たことがある」



●(投稿者)猫たちに、掲示板で有名になってるよと伝えたら、彼らは何も変わらなかった。



●その猫たちは自分よりまともな添い寝相手がいる。



●これはあなたと彼女のパラレル・ユニバース。



↑2匹ともオスだよ。だが愛は愛だ。



どちらも同じ性別とのことですが、幸せそうで何よりです。