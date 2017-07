そもそもマウスウォッシュとはどんなもの?

マウスウォッシュとは、虫歯や歯周病、口臭の予防に役立つ液体製品のことをいいます。

これらは虫歯や歯周病のもととなる雑菌を除去し、きれいな歯を保つのに使われます。

ちなみにマウスウォッシュは、殺菌作用こそあるものの、歯にこびりついた汚れなどを落とすことは出来ないので、マウスウォッシュを使う方は必ず歯磨きも行うようにしましょう。

危険すぎ!マウスウォッシュを100回行ってみたらどうなるか検証してみた

そんな虫歯や歯周病といった外敵から守る効果のあるマウスウォッシュですが、複数回口に含んでブクブクを行った場合、どのように口の中が変化するのでしょうか?今回はそんな疑問をはじめしゃちょーが検証してくれたようなので、その様子についてご紹介していきます。

早速マウスウォッシュを口に含んで、うがいを行っていくようです。

しかし一回目でこの有様。というのもマウスウォッシュはその成分上、アルコールに含まれる薬剤から受ける刺激もあるため、使用するたび口内に激しい痛みが伴います。

そのためマウスウォッシュの回数を重ねるごとに、口内の感覚が麻痺していくようです。ちなみに筆者も実際にマウスウォッシュを使った経験があるのですが、一回使うと数時間は痺れがとれなくなり、次の使用がためらわれます。

そんなこんなでついに11回目。ここからはマウスウォッシュの製品を変えて挑戦していきます。

こちらも同じく痛みを伴うため、20回目に到達する頃には、はじめしゃちょーも痛覚的限界に襲われた様子。ここまで来ると体調を崩さないか見ててハラハラします。

それでもめげずにマウスウォッシュを摂取していくはじめしゃちょー。

そして40回を超える頃には、マウスウォッシュの痛みも遅れてやってくると感じるようになっていきます。

結局100回目までマウスウォッシュをやり切り、口の中は綺麗になったものの、代償は大きく撮影から二日経った後でも味覚が戻らなかったようです。

使用上の注意を守って正しく使いましょう!

いかがでしたでしょうか?

今回ご紹介したマウスウォッシュの複数回の利用は、口の中に含まれる害のない常在菌まで失われるもとになり、口内環境を悪くする恐れがあります。

そのため、マウスウォッシュを利用する方は使用上の注意を守って適度な回数の利用に留めましょう♪

