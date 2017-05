01.

とにかく自慢しまくる人

02.

細胞レベルで無知

または、そう装う人

03.

努力をせず

人に頼ってばかり

04.

ダラダラ過ごすだけの

怠け者

05.

「私は〜」を連発する

06.

本当は違うのに

「鬱だから」と主張する人

07.

興味のあることが

正反対の人

08.

夢を信じることができない

Licensed material used with permission by I Heart Intelligence