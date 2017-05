大人気コミック『ジョジョの奇妙な冒険』の誕生30周年を記念して、宮城県仙台市にて「荒木飛呂彦原画展 ジョジョ展 in S市杜王町2017」(以下、「ジョジョ展」)が開催される。仙台での開催は5年ぶりとあって「ジョジョ展今年こそ行きたい!!」「愛しの仙台で開催とか嬉しい! 限定グッズも超欲しい…!」と期待が高まっている。

同展では、仙台市がモデルとなっている杜王町が舞台の『ジョジョの奇妙な冒険』第4部と、第8部を中心に数多くの原画が展示される。今回は展示内容を一新、さらに期間中に一部展示の入れ替えも行われる予定だ。

会場では原画展限定グッズも販売される予定で、特に注目を集めているのがジョジョデザインのICカード「icsca(イクスカ)」。icscaは仙台市内で使用できるICカード乗車券で、券面には今回の「ジョジョ展」キービジュアルがデザインされる。これには「『ジョジョ』イクスカやばいイイィィィ!」「これ使えば毎日ジョジョ通学できる…!」とファンも大興奮。

仙台市民からは「仙台に住んでて本当によかった」「ジョジョの舞台になってるのは地元の誇りのひとつです」と喜びの声が続出し、「ジョジョのために家族で宮城旅行いってくる」と遠方から「ジョジョ展」を訪れるという人も。

「ジョジョ展」は2017年8月12日(土)からせんだいメディアテークにて開催。来場者にはタブロイド紙「杜王新報」もプレゼントされるので、この夏はS市杜王町へ遊びに行ってみては?

■「荒木飛呂彦原画展 ジョジョ展 in S市杜王町2017」

会期:2017年8月12日(土)〜9月10日(日)

時間:10:00〜19:00(最終入場18:30)※8月24日(木)は休館

会場:せんだいメディアテーク6階ギャラリー

主催:ジョジョ展 in S市杜王町2017実行委員会(※)、仙台市

協力:(株)集英社

協賛:(株)松栄堂、(株)ローソンHMVエンタテイメント、(株)バンダイナムコエンターテインメント

公式サイト:http://jojofes.com/※ジョジョ展 in S市杜王町2017実行委員会

仙台市、(株)河北新報社、大日本印刷(株)、(公財)仙台市市民文化事業団、(公財)仙台観光国際協会で構成