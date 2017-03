完全自動運転機能付きのテスラ「Model S」は1,000万円以上するのに、たったの700ドル(約8万円)でホンダの「シビック」を自動運転車に改造する方法があります。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学技術誌MIT Technology Reviewによれば、アメリカのネブラスカ大学4年生のBrevan Jorgenson(ブレイバン・ヨルゲンソン)さんは、オープンソースのハードウェア設計図とソフトウェアを用いてホンダのシビックを改造し、1月下旬に一般道路上でブレーキやアクセル、ステアリングを制御する自動走行に成功しました。

まずヨルゲンソンさんが利用したのは、iPhoneやプレイステーションのハッカーとして有名なジョージ・ホッツ氏のスタートアップ企業comma.aiの「自動運転キット」。同社は、ホンダのシビックやアキュラの車に後付けできる自動運転装置「Comma One」を以前から開発しており、昨年末から999ドル(約114,000円)で販売される予定でした。ところが、米国国家道路交通安全局(NHTSA)から安全性に疑問を呈する書簡が届くや計画をキャンセルしたのです。

そこでcomma.aiはハードウェアの設計図やソフトウェアを、オープンソース化することに(無料で誰でも使えるように)方向転換しました。現在はだれでも既存の車を改造できるよう、ソフトウェア「openpilot(オープンパイロット)」と、それを実行するためのAndroidベースのロボットプラットフォーム「neo」をオープンソースで提供しています。ヨルゲンソンさんはこの技術を利用したわけですね。

comma one flagship car is Honda Civic 2016/17 with sensing package. If you have this car and want to be in our beta, e-mail beta@comma.ai pic.twitter.com/9vCLSnfVOH