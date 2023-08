カリフォルニア州サンフランシスコのニュースメディア・The San Francisco Standardが、自動運転のロボットタクシーを利用中に性行為に及んだことがあるという利用者の話を記事にまとめて公開しました。People Are Having Sex in Robotaxis. Nobody Is Talking About Ithttps://sfstandard.com/2023/08/11/san-francisco-robotaxi-cruise-debauchery/Couples are having sex in SF robotaxis, report says | Mashablehttps://masha