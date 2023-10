配車サービス「Uber」で人間が運転する車の代わりにWaymoの完全自動運転車を呼べるようになりました。Uber Newsroom - Autonomous rides are arriving on Uber with Waymohttps://www.uber.com/newsroom/waymo-on-uber/Waypoint - The official Waymo blog: The Waymo Driver: now available on Uber in Phoenixhttps://waymo.com/blog/2023/10/the-waymo-driver-now-available-on-uber.htmlWaymoはGoogleの親会社であるAlphabetの