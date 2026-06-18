【漫画】本編を読む【漫画】本編を読むドーベルマンの「ドベとノラ」を飼い、引きこもりだったヨシモフ郎(@yosimofurou)さんの生活は大きく変わった。犬の散歩中に出会う人々や、今まで気づかなかった季節の変化など、見えなかった景色を描く「ドベとノラ 犬がくれた優しい世界」を紹介する。※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものでは