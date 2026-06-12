6月21日（日）はミッフィーのお誕生日！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】可愛いケーキでお祝いしてみませんか？2026年6月21日（日）〜6月28日（日）の期間中、オランダ家各店舗（※一部店舗除く）にて、ミッフィーをモチーフにしたケーキ3品が登場します。ラインナップは、王道のフルーツケーキから初夏らしいトロピカルフレーバー、さわやかなラズベリー×ピーチまでと、バリエーション豊か。いずれも期間限定の特別なケ