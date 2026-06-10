元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。第2子出産時の過激な産後ダイエットを明かす場面があった。この日のテーマはルッキズム。専門家からルッキズムから摂食障害について至るケースについて話が及ぶと、市井は「1人目の時には割とすんなり元の体型には戻れたんですけど、2人目だとやっぱりなかなか難しいのかなっていうのがあって