ヘアトラブルに悩まされない、夏の美髪作りのカギは頭皮ケアにあり！ プロが教える基本のヘアケアルーティンをはじめ、夏に起こりがちなヘアのお悩み別に、対処法＆おすすめの解決アイテムを一挙にご紹介します！教えてくれた方AYAMAR美容師、毛髪診断士。ヘアサロン『aole』代表。TVや雑誌のメディア出演も多数。SNSで発信している髪の毛のお役立ち情報をはじめ、ヘアケアからアレンジまで、わかりやすいYouTube動画にも定評があ