B-R サーティワン アイスクリームから、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーション商品が、2026年6月1日（月）から6月30日（火）の期間限定で登場します。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】「かいしんのいちげき」がアイスに！「ドラゴンクエスト」40周年を記念したコラボレーションが実現。期間限定のフレーバーとして、「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」が登場します。戦闘中に通常よりも大きなダメ