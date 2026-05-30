7万人指導の講師、6月23日に新刊！ PHP研究所「なぜか、また会いたくなる感じのいい人の心がけ帳」

記事ポイント コミュニケーション講師・吉井奈々氏による新刊が2026年6月23日に発売15年間で約7万人を指導した経験をもとに、無理なく実践できる4つの心がけを解説定価1,980円（税込）、216ページの実用書 コミュニケーション講師・吉井奈々氏による新刊が2026年6月23日に発売15年間で約7万人を指導した経験をもとに、無理なく実践できる4つの心がけを解説定価1,980円（税込）、216ページの実用書

気を遣いすぎてコミュニケーションに疲れを感じている方に向けた実用書が登場します。

PHP研究所が、コミュニケーション講師・吉井奈々氏の著書『なぜか、また会いたくなる感じのいい人の心がけ帳』を2026年6月23日に発売します。

15年間で約7万人を指導してきた著者が、自然に信頼される「感じのよさ」を日々の小さな選択から身につける方法を伝えます。

PHP研究所「なぜか、また会いたくなる感じのいい人の心がけ帳」

著者：吉井 奈々判型・製本：四六判並製ページ数：216ページ定価：1,980円（税込）発売日：2026年6月23日ISBN：978-4-569-86119-7発売元：PHP研究所

『なぜか、また会いたくなる感じのいい人の心がけ帳』は、無理に気を遣わなくても自然と信頼される、一生もののコミュニケーション力を身につけることを目的とした実用書です。

著者の吉井奈々氏は、JCMAの代表理事を務めるコミュニケーション講師で、米国にて心理療法の権威リチャード・バンドラー博士から直接学んだ後、日本郵政・法務省・日本コカ・コーラ・日産自動車・ANAなど多くの企業・省庁で15年間にわたり約7万人を指導してきています。

本書では、「感じのよさは才能ではなく、日々の小さな選択の積み重ねにある」という考えのもと、”感じのいい人”に共通する心がけを解説しています。

言葉遣いや人との距離感、自分との向き合い方まで、わかりやすく実践的な内容が216ページにわたって収められています。

著者・吉井奈々について

吉井奈々氏は、白ニットを纏いピンクとパープルのバラ柄を背景にした近影でも知られる、メンタルケアとコミュニケーションの専門家です。

出生時に割りあてられた性別は男性ですが、性別適合手術を経て戸籍を女性へ変更しており、その自身の経験からさまざまな立場の人の気持ちを汲んだコミュニケーションを得意としています。

東京大学・早稲田大学をはじめとする多くの大学で講師を務め、全国200校以上の中学・高校でも生徒向け講演や教員向け研修を実施しています。

NHK・Eテレの教育番組や日本テレビ系列の人生相談番組への3年間のレギュラー出演をはじめ、メディア出演も多数あります。

大手コンビニチェーンでの講演は「また来年も聞きたい講演会ナンバーワン」に選ばれた実績を持ちます。

著書に『いつもの言葉があか抜けるオトナ女子のすてきな語彙力帳』（ダイヤモンド社）があります。

本書が掲げる4つの心がけ

本書は、著者が「まず大切にしてほしいこと」として掲げる4つの心がけを軸に構成されています。

「無理しなくていい」「媚びなくていい」「自分も大切にしていい」「焦らなくていい」の4本柱のもと、準備運動のような軽い一歩から始められる習慣が紹介されています。

「媚びなくていい」という観点では、相手の評価を軸にすることで生まれる「振り回され」の構造を解説しており、自分自身が楽でいられるコミュニケーションのあり方を示しています。

「自分も大切にしていい」という心がけは、相手を大切にする練習が自分を大切にすることから始まるという考えに基づいており、自己犠牲型のコミュニケーションからの脱却を促す内容となっています。

「さり気なさ」は最後に身につくものであるという著者の考えのもと、最初はぎこちなくても続けるうちに自然にできるようになる過程が丁寧に解説されています。

価値観や生き方が多様化した現代で、相手を傷つけることを過度に恐れて当たり障りのない会話しかできなくなっている状況への処方箋として、本書は「好感度系実用書」という位置づけで編まれています。

15年間・約7万人の指導を通じて蓄積された再現性の高いスキルが、1,980円（税込）で手に入ります。

PHP研究所「なぜか、また会いたくなる感じのいい人の心がけ帳」の紹介でした。

よくある質問

Q. 著者・吉井奈々氏はどのような資格や専門性を持っていますか？

A. 吉井奈々氏はJCMAの代表理事を務めるコミュニケーション講師で、米国にて心理療法の権威リチャード・バンドラー博士から直接学んだ経歴を持ちます。

現在はメンタルケアとコミュニケーションの専門家として、全国で講演・企業研修・指導を行っています。

Q. 本書はどのような人を対象にした内容ですか？

A. 相手を傷つけたくないと気を遣いすぎてコミュニケーションに疲れを感じている方や、当たり障りのない会話しかできないと感じている方を主な対象としています。

多様な価値観・生き方が共存する現代において、無理なく自然に信頼される関係を築きたい方に向けた実用書です。

Q. 購入方法や販売店舗はどのように確認できますか？

A. 発売元のPHP研究所の公式サイトに販売情報が掲載されます。

全国書店および各種オンライン書店での取り扱いが予定されており、発売日は2026年6月23日です。

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