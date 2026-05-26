生理について学校で習った記憶がある一方で、「おりもの」については教えてもらった記憶がない…。おりものの色や形状から健康状態の目安も分かると言いますが、実は多くの人が正しい知識を知らないまま大人になっています。日本で初めておりものシートを発売した小林製薬『サラサーティ』はその“空白部分”に向き合い、PTAや学校などに向けて正しい知識やおりものシートの使い方を広めています。取材から見えてきたのは、子ど