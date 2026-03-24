KDDIとJR東日本は、TAKANAWA GATEWAY CITYと竹芝のエリアにおいて、自動運転バスの実証を行う。乗車体験も可能で、事前に予約することで体験できる。料金は無料。期間は3月28日～5月10日まで 高輪自動運転バスは、都心部における自動運転バスの実装に向け、実際に乗客を乗せて走行する効果検証を行う。今回は、自動運転レベル2で走行し、来年度に自動運転レベル4の認可取得を目指すとのこと。 期間中、2つの