¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ç¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤¬Æ±»þ¤Ë¼Â¸½ ÅìÊõ¤Î〝¿·¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷〟
¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤¬ÃÂÀ¸
¡¡¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ËÎå¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÇÐÍ¥¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¡¢¸ø±é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¿ä¤¹¡×¤â¤Î¤Ë»þ´Ö¤â¤ª¶â¤âÅê»ñ¤¹¤ë³èÆ°¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤é¤¯Â³¤¯Êª²Á¹â¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·²¼¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¸¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë³èÆ°¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤Ïº£¤äÀ¸³è¤Î°ìÉô¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿GMO¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ´ºº¡Ê10Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷ 5468Ì¾¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó9³ä¡£¤¦¤Á¡¢8³ä¤Î¿Í¤¬ËèÆüÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤Ï¿Í¡¹¤Î¾ÃÈñ¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë〝¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷〟¤Ë¤¤¤«¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤«¤¬¡¢¾¦Çä¤Î¸°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤ÎÅìÊõ¤¬¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTOHO︱ONEⓇ¡×¤ò3·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤êËÁÆ¬¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×ºÇÁ°Àþ¤Î¾ì¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÅìÊõ¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë±Ç²è¡¢±é·à¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡ÊÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡¢ÅìÊõ¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ·÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢±Ç²è´Û¤Ï±Ç²è´Ñ¾Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê¾ì¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï±Ç²è¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤ÎÅìÊõ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¤«¤é¡¢¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¤Þ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡¡ÅìÊõ¤Î¶¯¤ß¤Ï±Ç²è»ö¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±é·à»ö¶È¤ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ËÎå¤à¿Í¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤â¤Ç¤¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÅìÊõ¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢±Ç²è´Û¡¢±é·à¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢ECÈÎÇäÂ¾¤Î¡¢³Æ»ö¶È¤Ç²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸ÜµÒ´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Çー¥¿¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤½¤ì¤é¤ò1¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¡¢²ñ°÷¤ÎÍøÊØÀ¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹â¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò°ì³ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ÜµÒÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸ÅìÊõ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤âÀµ³Î¤Ê¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¸ÜµÒÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤ÐIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¼´¤Ç¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Î¸ÜµÒ¤òÂª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢±é·à¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢TOHO Digital Lab.½êÄ¹·ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê¼¼Ä¹¤ÎÊ¿¾¾µÁÅÍ»á¡£
¡¡º£²ó¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÏÊ£¿ôÅÐÏ¿¤ÎÈÑ»¨¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢ÅìÊõÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢º£¸å¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î²ñ°÷¥°¥ìー¥É¤Ï¡¢ÌµÎÁ²ñ°÷¡Ê¥é¥¤¥È¡Ë¤ÈÍÎÁ²ñ°÷¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤Î·×3¤Ä¡£ÌµÎÁ²ñ°÷¤Ç¤â¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¤·¡¢QR¥³ー¥É¤ò¤«¤¶¤»¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä£ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î»²ÆþÉßµï¤ÏÄã¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìÊõ¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Î·à¾ì¤äÅ¹ÊÞ¤Ç100¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È1±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ËÎå¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÇÐÍ¥¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¡¢¸ø±é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¿ä¤¹¡×¤â¤Î¤Ë»þ´Ö¤â¤ª¶â¤âÅê»ñ¤¹¤ë³èÆ°¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤é¤¯Â³¤¯Êª²Á¹â¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·²¼¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¸¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë³èÆ°¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤Ïº£¤äÀ¸³è¤Î°ìÉô¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿GMO¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ´ºº¡Ê10Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷ 5468Ì¾¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó9³ä¡£¤¦¤Á¡¢8³ä¤Î¿Í¤¬ËèÆüÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤Ï¿Í¡¹¤Î¾ÃÈñ¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë〝¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷〟¤Ë¤¤¤«¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤«¤¬¡¢¾¦Çä¤Î¸°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤ÎÅìÊõ¤¬¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTOHO︱ONEⓇ¡×¤ò3·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤êËÁÆ¬¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×ºÇÁ°Àþ¤Î¾ì¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÅìÊõ¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë±Ç²è¡¢±é·à¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡ÊÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡¢ÅìÊõ¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ·÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢±Ç²è´Û¤Ï±Ç²è´Ñ¾Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê¾ì¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï±Ç²è¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤ÎÅìÊõ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¤«¤é¡¢¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¤Þ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡¡ÅìÊõ¤Î¶¯¤ß¤Ï±Ç²è»ö¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±é·à»ö¶È¤ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ËÎå¤à¿Í¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤â¤Ç¤¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÅìÊõ¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢±Ç²è´Û¡¢±é·à¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢ECÈÎÇäÂ¾¤Î¡¢³Æ»ö¶È¤Ç²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸ÜµÒ´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Çー¥¿¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤½¤ì¤é¤ò1¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¡¢²ñ°÷¤ÎÍøÊØÀ¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹â¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò°ì³ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ÜµÒÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸ÅìÊõ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤âÀµ³Î¤Ê¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¸ÜµÒÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤ÐIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¼´¤Ç¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Î¸ÜµÒ¤òÂª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢±é·à¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢TOHO Digital Lab.½êÄ¹·ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê¼¼Ä¹¤ÎÊ¿¾¾µÁÅÍ»á¡£
¡¡º£²ó¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÏÊ£¿ôÅÐÏ¿¤ÎÈÑ»¨¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢ÅìÊõÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢º£¸å¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î²ñ°÷¥°¥ìー¥É¤Ï¡¢ÌµÎÁ²ñ°÷¡Ê¥é¥¤¥È¡Ë¤ÈÍÎÁ²ñ°÷¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤Î·×3¤Ä¡£ÌµÎÁ²ñ°÷¤Ç¤â¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¤·¡¢QR¥³ー¥É¤ò¤«¤¶¤»¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä£ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î»²ÆþÉßµï¤ÏÄã¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìÊõ¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Î·à¾ì¤äÅ¹ÊÞ¤Ç100¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È1±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£