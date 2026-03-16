16日、参議院予算委員会において、旧姓使用などをめぐって議論が紛糾した。【映像】蓮舫議員が黄川田大臣を「バッサリ」の瞬間（実際の様子）立憲民主党の蓮舫議員は「今男性の側に氏を変える女性は94％なんです。黄川田大臣は先週金曜の閣議後の会見で『婚姻の氏の変更で不便・不利益を感じる人をさらに減らせる』と発言。不便・不利益とはなんでしょう？」と質問。黄川田仁志大臣は「様々な不便・不利益があると思いますが