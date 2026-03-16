俳優の山崎健二さんが９日に亡くなったことが１６日、分かった。７４歳。所属事務所公式ＨＰによると、以前から病気療養中だった。公式ＨＰによると「弊社所属俳優山崎健二儀かねてから病気療養中でございましたが、去る令和八年三月九日、享年七十四歳逝去致しました」とあり葬儀については「故人の遺志により近親者のみの家族葬にて滞りなく執り行いました」と説明されている。山崎さんは神奈川県出身。７５年に円演