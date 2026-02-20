20日午後1時前、三重県鳥羽市国崎町の沖合で貨物船と漁船が衝突しました。漁船に乗っていた2人が心肺停止のほか、2人の行方がわかっておらず、捜索が続いています。鳥羽海上保安部によりますと、20日午後0時56分ごろ、貨物船の船長から「船と衝突した」と通報がありました。場所は三重県鳥羽市国崎町沖で、漁船には13人が乗っていて、2人が心肺停止のほか、複数のケガ人がいるとみられています。また、2人の行方がわかっておらず、