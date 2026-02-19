TWICEのツウィに送られた容姿への指摘と、それに対する本人の“機転の利いた返答”がネットで拡散されている。最近、有料コミュニケーションアプリBubbleを通じてあるユーザーが、「脚の脂肪を落としたほうがいいのでは？ バックダンサーのほうが細い」とツウィにメッセージを送信した。【写真】ツウィ、ランジェリーのぞく大胆衣装でボリューミーこれに対しツウィは、「ありがとう。お金は大切に使って」と返信した。このアプリは