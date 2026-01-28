69歳から節約生活を送るようになったブロガーの紫苑（しおん）さん。大好きなお米の値上がりに打撃を受けながらも、限られたお金の中でやりくりする日々は快適だと言います。（構成：内山靖子撮影：岸隆子〈Elenish〉）【写真】冬の底冷え対策に活躍したのは、ホットカーペットではなく…* * * * * * *「高いものは買わない」と決めていたけれど新型コロナウイルスが蔓延していた2020年、その影響で仕事が激減し、収入がゼロに。