ミラノ・コルティナ五輪の開幕まであと9日。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』は、スピードスケート500メートルと1000メートルに出場する日本代表・森重航（25）を特集した。【映像】「次は真ん中に日の丸を立てたい」ミラノでの決意を語る森重前回の北京五輪では銅メダルを獲得し、ミラノ五輪では日本代表選手団の旗手という大役を任された森重。「今大会で絶対に金メダルは獲得したい」と語る彼の決意の裏には、亡き母への