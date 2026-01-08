松本白鸚（83）が、「壽初春大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、25日まで）を体調不良のため、千秋楽まで休演することが8日、発表された。白鸚は夜の部「女殺油地獄」に、武士の小栗錦左衛門役で出演していた。同役は中村東蔵とのダブルキャストで、白鸚がAプロ、東蔵がBプロで交互出演していた。6日のAプロは東蔵が代役をつとめたが、8日以降もBプロで上演される。白鸚は1942年（昭17）8月19日生まれ。前名は九代目松本幸四郎。屋号は高