2026年の双子座は「実力を磨く」ことがテーマとなる1年です。これまで培ってきた経験や知識をさらに研ぎ澄まし、自分だけの強みとして確立していく時間となるでしょう。周囲の人々とのあたたかな交流の中で、思いがけない幸運が舞い込んでくる予感も。それでは、双子座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！■双子座2026年の総合運◎眠っていた才能が花開くとき20