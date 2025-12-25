プレゼントを配達中のサンタクロースの現在地を子どもたちに教えるクリスマスイブの恒例行事に、アメリカのトランプ大統領夫妻が参加しました。アメリカトランプ大統領「メリー・クリスマス！こんにちは。サンタはいま、デンマークのコペンハーゲンだ。でも、こっちに向かっているよ。サンタから何が欲しい？」子ども「3Dペンや車のおもちゃ、ロボットが欲しい」アメリカトランプ大統領「全部もらえるさ」トランプ大統領が参加