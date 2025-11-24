沖縄県は沖縄本島の全域できょう、断水が発生する見込みだと発表しました。名護市より南の市町村ではこのあと正午から、名護市などでもきょう午後5時ごろから断水となるおそれがあります。本島北部のダムから各地の浄水場を結ぶ水道管が破損したことが原因で、復旧のめどは立っていません。