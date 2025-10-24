ラグビー日本代表の二ール・ハットリー・コーチングコーディネーター（ＣＣ）がチームの大黒柱と新戦力に期待を寄せている。ラグビー日本代表は２４日、オーストラリア代表と対戦するテストマッチの「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」（２５日、国立競技場）に向けて大会会場で練習を行い、冒頭１５分が公開された。オーストラリア戦の先発メンバーにはチーム最年長のＦＷリーチ・マイケル（３７＝ＢＬ東京）、２１歳で