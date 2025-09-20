º¸ÍãÀÊ¤Ë¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ÏÃÂê¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥Ê¥¤¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü)¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹µÕÅ¾3¥é¥ó¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡É¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£LA¤ÎÌë¶õ¤Ë¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£1-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿