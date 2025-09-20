ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î52¹æ¢ª¥É·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡ÈÄÁ¸÷·Ê¡É¡¡Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ë¥Á¥é¥ê¡ÄXÇú¾Ð¡Ö¥Ù¥·¥¢²¿¤ä¤Ã¤È¤ë¤ów¡×
º¸ÍãÀÊ¤Ë¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ÏÃÂê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Ê¥¤¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü)¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹µÕÅ¾3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡É¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡LA¤ÎÌë¶õ¤Ë¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£1-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢º¸ÏÓ¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¤¬Åê¤¸¤¿¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£µÕÊý¸þ¤ØÂÇµå½éÂ®100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.26¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥370¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó112.78¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ30ÅÙ¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¡£ÂçÃ«¤ÏÄ¾¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Æü¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÎËÜµòÃÏ¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Î5²ó¤Ë1»à¤«¤éÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÊû¤²¤ë°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ì½Ö±Ç¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¾º³Ê¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬´î¤Ö»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥ó¤¬Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï±¦¼ê¤ò²¼¤·¤ÆÎ¾¼ê¤Ë¡ÈÊÑ¹¹¡É¡£°ìÊý¤Ç¥Ù¥·¥¢¤Ï¥¯¥é¥¤¥ó¤Îº¸¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤À¤±¡È¥¹¥«¤ë¡É·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ù¥·¥¢ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢ÄË¤¤www¡×¡Ö³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢¥Ù¥·¥¢¤¹¤wwww¡×¡Ö¥Ù¥·¥¢²¿¤ä¤Ã¤È¤ë¤ów¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¶õ¿¶¤ê¤·¤ÆÆæ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¥Ù¥·¥¢¤èw¡×¡Ö¥Ù¥·¥¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¥Ù¥·¥¢¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë