½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ­¤Ï½÷À­¤Ë¤ª¤´¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À­¤Î¿¶Éñ¤¤¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¥ê¥«¥ó¤Ç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀ­ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÃËÀ­¤¬¡Ø¤ª¤´¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ù¤È¥ï¥ê¥«¥ó¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½÷À­¤Î¸ÀÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¼«Ê¬¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤¤¡Ö¤ªÀ¤¼­¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Û¤á¤Æ