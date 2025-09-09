劇場版『チェンソーマン レゼ篇』マキマ役・楠木ともり 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、ついに2025年9月19日に公開される。TVシリーズでも注目を集めたマキマが、本作ではどのような姿を見せるのか。演じるのは、TVシリーズに続き楠木ともり。圧倒的なカリスマ性と得体の知れない空気をまとったこの難役を、彼女はどのように掘り下げてきたのか。アフレコ現場での印象的な出来事や、共演者とのやり取りに加えて、マキマ