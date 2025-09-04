乾燥大麻を所持していたとして麻薬取締法違反の疑いで警視庁薬物銃器対策課に逮捕された清水尋也容疑者を巡って、今後捜査のカギとなりそうなのが同居中の女だ。同課は今年１月に清水容疑者が大麻を使用した疑いがあるとの情報を入手。７月ごろに何者かと共謀し、自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑いで３日の逮捕に至ったが、同容疑者と同居し、交際していたと思われる２０代の女も逮捕されている。捜査関係者の話。「今