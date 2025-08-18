【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 1ー0 ガンバ大阪（8月16日／エディオンピースウイング広島）【映像】危険なライダーキックの瞬間ガンバ大阪のMF安部柊斗が、出場停止明けの試合でまたしても一発退場となった。2試合連続の退場に、ファンが落胆している。注目のシーンは、G大阪がJ1リーグ第26節でサンフレッチェ広島と対戦した60分のことだ。1点を追いかけるG大阪は中央攻撃を仕掛けたが、待っていたのは悲惨な結末だ