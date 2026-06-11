頼れる「メンター」(相談者、助言者)のスピーチが、森保ジャパンをW杯ムードに包み込んだ。北中米W杯に臨む日本代表は10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルの練習場で初調整を行った。練習前に行われたミーティングではMF南野拓実(モナコ)がスピーチを行った様子。左膝前十字靭帯断裂という大ケガでW杯出場を断念し、今大会はメンターとして帯同する立場から大舞台に立つ選手たちの背中を押したようだ。ミーティ