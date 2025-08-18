気になる女性と恋バナをしていると、つい深く聞いてしまうもの。しかし、女性にとって聞かれたくないこともあり、それをいち早く感じ取るか、感じ取らないかで男性の好感度に響くようです。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「『これ以上、過去の恋バナを聞かれたくない』と女性が拒絶しているサイン９パターン」をご紹介します。【１】「これ以上は言いたくない」とハッキリ言う。「言ってもわからない