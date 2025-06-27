アジア株は方向感に欠けるトランプ「中国と合意に署名した」発表も何を指しているか不明 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 24320.56（-4.84-0.02%） 中国上海総合指数 3441.30（-7.15-0.21%） 台湾加権指数 22538.72（+46.38+0.21%） 韓国総合株価指数 3044.15（-35.41-1.15%） 豪ＡＳＸ２００指数 8536.70（-14.05-0.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83841.00（+85.13+0.10%）