三笘薫と遠藤航の日本人対決が実現したイングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間5月19日、リーグ第37節で優勝を決めているリバプールと対戦し、3-2で逆転勝利を収めた。ホーム最終戦となった一戦で日本代表MF三笘薫は後半20分から途中出場。リバプールの同MF遠藤航は後半32分から出場した。三笘は1-2の後半20分から左ウイングで出場。投入からわずか4分後の後半24分、FWダニー・ウェルベックのシュートをGKが弾いた