歌舞伎俳優の市川團十郎が３日放送の日本テレビ系特番「成田屋にござりまする密着１６年市川團十郎一家バリ島旅」（午後３時）に出演した。團十郎と長男・新之助（勸玄）、長女・ぼたん（麗禾）の一家のこの１年を追った同番組。番組では、新之助にとって試練の舞台となった「連獅子」の稽古をつける父子の様子を紹介。できないことの多さに大粒の涙を流しながら稽古する新之助を團十郎が「一人でやるなら俺はいらない