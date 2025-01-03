◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）オープン参加の関東学生連合で９区を走った２９歳の東大大学院・古川大晃（博士４年）が、同大学院教授から給水を受けた。横浜駅前で給水ボトルを手渡した八田秀雄教授は、そのまま数十メートル並走。古川を見送り、最後は両手を３回突き上げて激励した。同教授は今年で退官