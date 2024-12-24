「第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でフォトジェニック賞を受賞した谷原七音が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』に出演。実父で俳優のいしだ壱成の印象を語った。谷原七音○芸能一家で育った谷原七音いしだと元タレントの三宅えみさんの間に生まれ、3歳の時に母と谷原章介が再婚するなど、芸能一家で育った七音。俳優という夢への第一歩を踏み出したばかりだが、憧れの存在として菅田将暉や山田裕貴の名前を挙