暗号資産「ビットコイン」の価格上昇が続いています。日本時間21日午前には、史上初めて一時9万5000ドル（約1470万円）の大台に到達しました。アメリカメディアは、次期トランプ政権がホワイトハウスに暗号資産政策を担うポストの新設を検討していると報じています。暗号資産取引所大手「コインベース」によりますと、ビットコインの価格は、日本時間21日午前10時前、史上初めて一時9万5000ドル（約1470万円）の大台に到達しました