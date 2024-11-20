俳優中尾明慶（36）が20日までにYouTubeチャンネルとインスタグラムを更新。妻で女優仲里依紗（35）をイメージしてカスタムされたバイクを公開した。中尾は以前の動画で“昭和のスクーター”を求めて中古のSUZUKI「Gemma」を購入。今回「うちのギャル2人のために謎のスクーターが来ました…」と題した動画では、購入したバイクショップを再訪。ピンク＆青のボディーカラーとヒョウ柄のシートなど、外装にド派手なデザインが施され