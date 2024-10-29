ワールドシリーズヤンキースドジャース」（２８日、ニューヨーク）ヤンキースアーロン・ジャッジ外野手が第３打席もノーヒットとなり、今シリーズは打率１割を切るなど不振にあえいでいる。六回１死一塁での第３打席。グラテロルとの対戦になったが、２球目のインサイドにどん詰まりとなり投ゴロに。二塁へ送球され、好機を拡大することはできなかった。ここまでジャッジは単打１本で打率が１割台を割り込み、計７