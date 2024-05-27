劇作家で演出家の野田秀樹氏（68）が25日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演し、“大食いぶり”に驚いた女優を明かした。野田氏はパーソナリティーを務める女優の広瀬すず（25）について「すずちゃんよく食べるもんねえ。すごいよ」と話し「大阪の串揚げのお店に行った時に…あれ全部で30品以上あるんだ。あれを全部食べた。30じゃきかないんじゃないかなあ」と語った。広瀬も「あれ、怖か