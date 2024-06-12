「’24年5月30日に松本潤さんが独立しました。二宮和也さん（40）も退所しているなかで、活動休止中の大野智さん（43）はSTARTO社と、としてだけでなく個人としても契約を結んだそうです」（芸能関係者）4月10日に株式会社の設立が発表された際、STARTO社の公式ホームページに《未来を描くための準備を進めていけたらと思います》とコメントが。リーダー大野の現状はーー。「活動休止から3年半が経過し、心境の変化が出てきた